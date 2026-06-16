Gazeteci Timur Soykan hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemi

BirGün yazarı, gazeteci Timur Soykan, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamalarıyla hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Soykan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

HAPİS İSTEMİ

BirGün'ün aktardığına göre; savcılık mütalaasında, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamalarıyla Soykan hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Soykan ve avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, Soykan hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, esas hakkındaki savunmaların yapılması için 10 Temmuz saat 10.30’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Timur Soykan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Soykan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine yaptığı paylaşımda, "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni gözaltı haberleri üzerine de "‘Seçimde AKP’yi yenmek’ suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar" ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" eleştirisini yazmıştı.

Paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Soykan, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.