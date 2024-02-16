Gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıl hapis istemi!

Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan, daha sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:19
Gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıl hapis istemi!
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T24'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci Tolga Şardan hakkında, dezenformasyon düzenlemesi kapsamında yer alan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 



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