Gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıl hapis istemi!
Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan, daha sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
T24'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci Tolga Şardan hakkında, dezenformasyon düzenlemesi kapsamında yer alan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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