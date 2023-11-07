Tahliye edilen Tolga Şardan masasının başında: 'Gazeteciliğe devam'
Yaptığı haber nedeniyle tutuklanan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen T24 yazarı Tolga Şardan, bugün T24 Ankara ofisinde yeniden masasının başına geçti. Şardan, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım" dedi.
"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 1 Kasım'da tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan hakkında itiraz üzerine tahliye kararı verildi.
Silivri Cezaevi'nde bulunan Şardan’ın, "yurtdışına çıkış yasağı" şartı ile tahliyesi kararlaştırıldı. Tahliye sonrası Şardan'ı avukatları ve T24 ekibi karşıladı. Tahliye edilen Şardan, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım" dedi.
Dün akşam saatlerinde Ankara'ya dönen Şardan, bugün ara vermeden yeniden masanın başına geçti. Şardan'a akşam saatlerinden itibaren gazeteciler başta olmak üzere pek çok kişiden "geçmiş olsun" telefonları geldi.
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