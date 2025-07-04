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Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

4.07.2025 16:15:00
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Haber Merkezi
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Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 69 yaşındaki Gazeteci Yazar Nihat Genç, hayatını kaybetti.

Gazeteci Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SON SÖZÜ 'CUMHURİYET YAŞASIN' OLDU

Acı haberi Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, paylaştı.

Atay, sosyal medya hesabından, "Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu" ifadelerini kullandı.

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