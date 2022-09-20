Gazeteciler darbedilerek gözaltına alınmıştı: İstanbul Valiliği'nden polislerin soruşturulmasına engel

20 Eylül 2022 Salı, 12:09

Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Gezi Parkı eylemlerinin 9’uncu yıldönümünde 31 Mayıs’ta Taksim'de toplanan kitle polis engeliyle karşılaştı. Kitleye saldıran çevik kuvvet, çok sayıda eylemcinin yanı sıra haber takibi yapan Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, Tele 1 TV muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük, Gazete Fersude muhabiri Hayri Tunç, Dokuz8 Haber muhabiri Fatoş Erdoğan ve Karşı Mahalle muhabiri Sezgin Kartal’ın aralarında olduğu gazetecileri darbetti.

halktv.com.tr editörü Ozan Demiriz, Evrensel Gazetesi muhabiri Meltem Akyol, BirGün Gazetesi-muhabiri Gökay Başcan, Flash Haber TV muhabiri Dilan Polat, Nil Derin Aydoğdu ve Sevda Doğan ise gözaltına alınarak, saatlerce ters kelepçeli halde bekletildi.

GAZETECİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Halk TV’nin aktardıklarına göre; serbest bırakılan gazeteciler, 3 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazeteciler şikayet dilekçelerinde “polisin görevini kötüye kullanması", “işkence”, “eziyet”, “tehdit", “hakaret” ve “kasten yaralama”nın yanı sıra “iş ve çalışma hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarının işlendiğini vurguladı. Şikayetin ardından savcılık, polislerin tespiti ve haklarında soruşturma izni verilmesi talebiyle İstanbul Valiliği’ne yazı yazdı.

DOSYA KAPATILDI

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) açıklamasına göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla gönderilen yazıyla görevlilerin tespit edilemediği, soruşturma izni verilmesine ve disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığı ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

Karara tepki gösteren TGS, açıklamada "İstanbul Valiliğinin bu kararı gazetecilere yönelik saldırıları cesaretlendirici niteliktedir ve asla kabul edilemez. Halkın haber alma hakkının güvencesi gazetecilerin özgürce haber yapması için 70 yıldır olduğu gibi bu hukuksuz kararın takipçisi olacağımızı, gerekli yargısal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.