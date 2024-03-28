Gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’de gazetecilerin taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 00:54
Gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, merkeze bağlı Oruçlu Köyü’nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracının sürücüsü gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kazada yaralanan Fatih T.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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