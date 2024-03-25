Taliban'dan kadınlara gazetecilik yasağı: Kanalı tehdit ettiler

Taliban, televizyon ve radyo yayını yapan özel bir kanalın düzenleyeceği eğitime kadınların katılmasını yasakladı. Taliban yetkilileri, kadınlar eğitime katılırsa kanalı kapatacaklarını ve çalışanlarını tutuklayacaklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:49
Taliban'dan kadınlara gazetecilik yasağı: Kanalı tehdit ettiler
Abone Ol google-news

Afganistan'da Taliban, kadınların gazetecilik eğitimine katıldığı bir yayın kuruluşunu, kapatmakla ve tutuklamalarla tehdit etti.

NTV'nin aktardığına göre, Taliban'ın "Ahlak ve Erdem" polisleri, özel Hamisha Bahar Radyo and Televizyon'unun Celalabad ofisindeki eğitimine, kadınların katılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Afganistan basınının aktardığına göre polis, yasağa uyulmazsa kanalın kapatılacağını ve çalışanlarının tutuklanacağını bildirdi.

Kanalın yönetmeni Atal Khan Stanekzai, kursu iptal etmek zorunda kaldıklarında 15 kadının eğitime katılmak için kayıt olduğunu söyledi.

Yönetmen, kanalın geçtiğimiz yıllarda, düzenli olarak profesyonel medya gelişim kursları düzenlediğini ve bunlara hem erkeklerin hem kadınların katıldığını kaydetti. 

Stanekzai, kurslarda katılımcıların, haber yazma, muhabirlik, yayıncılık teknikleri ve radyoculuk eğitimleri aldıklarını ifade etti.

Ancak 19 Mart'taki eğitimin, Taliban'ın tehditlerinin ardından iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.


afganistan haberleri Taliban haberleri

İlgili Haberler

Taliban'dan kan donduran infaz

Taliban'dan kan donduran infaz
Taliban'dan Pakistan'a rest: Sınırı tanımayacağız

Taliban'dan Pakistan'a rest: Sınırı tanımayacağız
Taliban diplomasisi: İsmailağa cemaati son dönemde Afganistan temaslarını yoğunlaştırdı

Taliban diplomasisi: İsmailağa cemaati son dönemde Afganistan temaslarını yoğunlaştırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aileler evliliğe izin vermeyince CİMER'e şikayet etti: 'Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum'

Aileler evliliğe izin vermeyince CİMER'e şikayet etti: 'Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum'
Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’

Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!
Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…

Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…
TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması
Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı
Deniz Yücel: Bir bakanın seçim çalışması için üniversitede konuşması kabul edilemez

Deniz Yücel: Bir bakanın seçim çalışması için üniversitede konuşması kabul edilemez
İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal