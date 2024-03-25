Taliban'dan kadınlara gazetecilik yasağı: Kanalı tehdit ettiler

Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 12:49

Afganistan'da Taliban, kadınların gazetecilik eğitimine katıldığı bir yayın kuruluşunu, kapatmakla ve tutuklamalarla tehdit etti.

NTV'nin aktardığına göre, Taliban'ın "Ahlak ve Erdem" polisleri, özel Hamisha Bahar Radyo and Televizyon'unun Celalabad ofisindeki eğitimine, kadınların katılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Afganistan basınının aktardığına göre polis, yasağa uyulmazsa kanalın kapatılacağını ve çalışanlarının tutuklanacağını bildirdi.

Kanalın yönetmeni Atal Khan Stanekzai, kursu iptal etmek zorunda kaldıklarında 15 kadının eğitime katılmak için kayıt olduğunu söyledi.

Yönetmen, kanalın geçtiğimiz yıllarda, düzenli olarak profesyonel medya gelişim kursları düzenlediğini ve bunlara hem erkeklerin hem kadınların katıldığını kaydetti.

Stanekzai, kurslarda katılımcıların, haber yazma, muhabirlik, yayıncılık teknikleri ve radyoculuk eğitimleri aldıklarını ifade etti.

Ancak 19 Mart'taki eğitimin, Taliban'ın tehditlerinin ardından iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.