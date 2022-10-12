'Sosyal medya' verilerini satan 15 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de yurttaşların sosyal medya hesaplarına ait verileri 3. şahıslara sattıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:07
'Sosyal medya' verilerini satan 15 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Antalya, Hatay, Kastamonu ve Bartın'daki 1028 yurttaşın sosyal medya hesaplarına ait verileri başkalarına sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik "Erciyes Kapanı" operasyonu düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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