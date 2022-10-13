Sosyal medya fenomeni Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı; yanıt gecikmedi

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:54

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne elbisesiyle damga vurdu. Festivalde siyah elbisesiyle tüm ilgileri üzerine çeken Mola, siyah kalp emojisiyle birlikte o günden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ezgi Mola, o paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Elbisesindeki ayrıntılar dikkat çekerken ünlü fenomen o paylaşımla Mola'yı ti'ye aldı. Özellikle son dönemde Müge Anlı'yı canlandırdığı videolarla gündeme gelen Tansu Dayan, bu sefer de hedefe Ezgi Mola'yı aldı.

Siyah elektrik bandıyla Ezgi Mola'nın elbisesine benzer elbise ortaya çıkaran ünlü fenomen Tansu Dayan, ünlü oyuncunun o pozuyla beraber fotoğrafını paylaştı. Tansu Dayan o poza, "Burda iyi SOS oynanır" notunu düştü.

"ÇABANA SAĞLIK..."

Ünlü fenomenin paylaşımıyla eğlenen Ezgi Mola, o paylaşımın altına, “Tansu'cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa'' yorumunu düştü.