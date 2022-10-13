Sosyal medya fenomeni Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı; yanıt gecikmedi
Ünlü oyuncu Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği elbise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Mola'nın kıyafetiyle dalga geçince oyuncudan yanıt gecikmedi.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne elbisesiyle damga vurdu. Festivalde siyah elbisesiyle tüm ilgileri üzerine çeken Mola, siyah kalp emojisiyle birlikte o günden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Ezgi Mola, o paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Elbisesindeki ayrıntılar dikkat çekerken ünlü fenomen o paylaşımla Mola'yı ti'ye aldı. Özellikle son dönemde Müge Anlı'yı canlandırdığı videolarla gündeme gelen Tansu Dayan, bu sefer de hedefe Ezgi Mola'yı aldı.
Siyah elektrik bandıyla Ezgi Mola'nın elbisesine benzer elbise ortaya çıkaran ünlü fenomen Tansu Dayan, ünlü oyuncunun o pozuyla beraber fotoğrafını paylaştı. Tansu Dayan o poza, "Burda iyi SOS oynanır" notunu düştü.
"ÇABANA SAĞLIK..."
Ünlü fenomenin paylaşımıyla eğlenen Ezgi Mola, o paylaşımın altına, “Tansu'cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa'' yorumunu düştü.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler