Gazeteciler yargıda, iktidar ‘tutuklu yok’ diyor: Basını susturmaya bahane çok

Gazeteciler gözaltına alınıyor, kanallara kayyum atanıyor ama ‘gazetecilikten tutuklu’ kimse yok

Basını susturmaya bahane çok

SARP SAĞKAL

Gazeteciler son dönemde “terör”, “casusluk”, “cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçlarla yargılanıyor. Örneğin; gazeteci Fatih Altaylı “cumhurbaşkanını tehdit” suçundan tutuklu bulunurken; Saraçhane protestolarını takip eden 8 gazeteci “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan yargılanıyor.

Son olarak önceki gün gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ da “casusluk” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İktidar kanadı ise, “salt gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu olan kimsenin olmadığını” savunuyor.

Bu durumun son örneği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Meclis’te gazetecilerle ilgili verilen önergelere yaptığı dönüşlerde görüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın 22 Haziran’da “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan tutuklanmasıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Tunç, Altaylı’nın tutuklu olmasına karşın “temmuz sonu itibariyle cezaevlerinde salt basın faaliyetleri nedeniyle tutuklu olan kimse olmadığını” söyledi. Son 5 yılda gözaltına alınan veya tutuklanan gazetecilerin sorulduğu bir başka önergeye yanıt veren Tunç, yine “salt basın faaliyetleri nedeniyle tutuklu kimse olmadığını” savunarak “Suç faillerinin meslek ve meşguliyetleri esas alınarak bilgi derlemesi yapılmadığından, bakanlığımızda soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistikî veri bulunmamaktadır” dedi.

MECLİS'TE BEKLEYEN TEKLİFLER

Tunç, benzer içerikli başka bir önergedeki “Gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe gösterilen somut suçlamalar ve deliller nelerdir? Hükümete veya Cumhurbaşkanlığı makamına eleştiri içeren açıklamaların, doğrudan tutuklama veya soruşturmaya konu edilmesi bakanlığınızca ifade özgürlüğü kapsamında mı değerlendirilir?” sorularını ise yanıtlamadı.

Tunç’un tüm bu önergelere verdiği yanıtta “yargının bağımsız ve tarafsız” olduğunu söylemesi de dikkat çekti. Öte yandan; Meclis’te basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili bir çok yasa teklifi görüşülmeyi bekliyor. CHP’nin Aralık 2015’te Meclis’e sunduğu bir yasa teklifinde Ceza Muhakemeleri Yasası’na “Basın mensubu kişi hakkında yürütülen yargılama 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olsa dahi basın mensubu tutuksuz yargılanır” ifadesinin eklenmesi öneriliyor. Meclis’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in imzasıyla verilen ve 2022’den beri görüşülmeyi bekleyen bir diğer yasa teklifinde ise cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması isteniyor.