Gazetecilerin tutuklanmasını öngören yasa maddesi görüşülecek: AYM’nin sansür sınavı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Ekim 2022’de, Türk Ceza Yasası’na eklenen 217/A maddesiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu düzenlendi.

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” öngören madde, basın meslek örgütleri tarafından “sansür yasası” olarak nitelendirildi.

CHP de maddeyi, iptal istemiyle AYM’ye taşıdı. AYM, başvuruyu bugün yapılacak toplantının gündemine aldı. Esastan görüşülecek maddeye ilişkin karar verilmesi bekleniyor.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, “Özellikle Türkiye gibi siyasallaşmış bir yargının bulunduğu ülkede, bu sansür yasasına döner. Umarım AYM çoğunluğu, bunun özgür basını susturmak için bir kodlamaya dönüştüğünü fark eder, müdahale eder” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet’e konuşan Boyunsuz, maddenin halihazırdaki haliyle uygulanmasının dahi hatalı olduğunu söyledi. Maddede “endişe, korku veya panik yaratma saiki” arandığını belirten Boyunsuz, son dönemde gazetecilere açılan soruşturmalara işaret ederek “AYM iptal etse de etmese de şu anki uygulama çok siyasallaşmış görünüyor” dedi.

Maddenin bu haliyle ilgili hukuki itirazları olduğunu kaydeden Boyunsuz, “ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığını” ilgilendiren konuların madde kapsamında olduğunu aktararak, “Bir yıldan üç yıla kadar hapis öngörülüyor. Cevap ve düzeltmeye imkân tanımadan hapis öngörüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘REZALETE SON VERİN’

AYM’nin bugün “sansür yasası”nı görüşeceğine değinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bu yasadan sonra bizim bildiğimiz 33 gazeteciye soruşturma açıldı, 6 gazeteci gözaltına alındı ve 4’ü tutuklandı. Gerçekten bu yüzyılda utanç verici bir olay. AYM umarım gereğini yapar, bu rezalete son verir” diye konuştu.