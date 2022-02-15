Gazetecilerin yeniden cezaevine girmesine siyasilerden tepki: 'Bu karanlığı elbet yeneceğiz!'

Gazeteci Murat Ağırel ve gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın, Libya'da MİT şehidinin cenazesini haberleştirdiği için yargılandığı davada hapis cezasının onanması üzerine yeniden cezaevine girmesi sosyal medyada geniş tepkiye neden oldu. Siyasiler, gazetecilerin yargılanmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 12:03
Gazetecilerin yeniden cezaevine girmesine siyasilerden tepki: 'Bu karanlığı elbet yeneceğiz!'
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Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ve gazeteci Murat Ağırel 'MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberleri' gerekçesiyle aldıkları cezaların onanmasının ardından tekrar cezaevine gönderildi. Çağlayan Adliyesi'nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan, "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" dedi.

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yeniden cezaevine girmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken siyasiler ise sert tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar:


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