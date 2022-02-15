Gazetecilerin yeniden cezaevine girmesine siyasilerden tepki: 'Bu karanlığı elbet yeneceğiz!'
Gazeteci Murat Ağırel ve gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın, Libya'da MİT şehidinin cenazesini haberleştirdiği için yargılandığı davada hapis cezasının onanması üzerine yeniden cezaevine girmesi sosyal medyada geniş tepkiye neden oldu. Siyasiler, gazetecilerin yargılanmasına sert tepki gösterdi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ve gazeteci Murat Ağırel 'MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberleri' gerekçesiyle aldıkları cezaların onanmasının ardından tekrar cezaevine gönderildi. Çağlayan Adliyesi'nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan, "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" dedi.
Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar” ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin yeniden cezaevine girmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken siyasiler ise sert tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlar:
Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, haklarında verilen cezanın onanması sonucu yeniden cezaevine giriyor.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 15, 2022
Gerçekleri ortaya koyan, susmayan, korkmayan kim varsa bu iktidar onlara düşman!
Kimsenin şüphesi olmasın!
Bu karanlığı elbet yeneceğiz!#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/pHcHZIWA8E
Barış Pehlivan ve Murat Ağırel bugün Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim oldular. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan sözde bir dava ile yargılanıyorlar. Onların yargılanmasının asıl nedeni kalemlerini satmamaları. @muratagirel @barispehlivan #yalnızdeğilsiniz pic.twitter.com/3wf2Viytkz— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) February 15, 2022
Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, İstinaf Mahkemesi kararı sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine teslim oldular.— Murat Emir (@muratemirchp) February 15, 2022
Amaç; yandaş medyanın kayığına binmeyen gazetecileri sindirmek, susturmak.
Ne yaparsanız yapın gidiyorsunuz!#gazeteciliksuçdeğildir
Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, gazetecilik yaptıkları için tekrar cezaevine giriyor.— Mahir Polat (@vekilmahirpolat) February 15, 2022
SUSMAYIZ, KORKMAYIZ, ASLA ALIŞMAYIZ
“Bizler gazeteciyiz, kalemimizi namusumuz biliriz”
Yalnız değilsiniz! @muratagirel @barispehlivan #GazetecilikSucDegildir pic.twitter.com/Gu44HQIBW6
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan;— HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) February 15, 2022
Gerçekten gazetecilik yaptıkları için yine yeniden cezaevine giriyorlar!..
Bu ahlaksız,yolsuz,yargısız,
keyfi rejim mutlaka demokratik yollarla değişecektir.@muratagirel@barispehlivan
Gazetecilik mesleği gereği gerçekleri korkmadan haber yapan kim olursa iktidar tarafından düşman ilan ediliyor.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) February 15, 2022
Hiçbir baskıya ve tehdite boyun eğmeden işini yapan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yalnız değildir! pic.twitter.com/uRv5iEHpd3
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