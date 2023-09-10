'Gazetecilik büyük kıskaçta' diyerek ayrılmıştı... Habertürk'ten 'Afşin Yurdakul' açıklaması: Veda etme nedeni belli oldu
Habertürk'te 2013 yılından bu yana görev yapan ve HT 360 programını hazırlayıp sunan Afşin Yurdakul, önceki gün yaptığı bir açıklamayla kanala veda ettiğini duyurdu. Yurdakul'un bu açıklamasının ardında gözler Habertürk'e çevrilmişti. Kurumdan ayrılığa dair açıklama geldi.
Gazeteci Afşin Yurdakul, 2013 yılından beri çalıştığı Habertürk TV’den ayrıldığını duyurmuştu.
Hazırlayıp sunduğu HT 360 programında vedasını duyuran ünlü ekran yüzü, “Bu meslek büyük bir kıskaçta, demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi” demişti.
KANALDAN AYRILMA NEDENİ BELLİ OLDU
Yurdakul'un bu sözlerinin yorumlara neden olması üzerine Habertürk TV yönetimi, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımladı.
Açıklamada Yurdakul'un 'Eşiyle birlikte ABD'ye yerleşeceği için' Habertürk'e veda ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçtiğimiz hafta İBB’ye ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.
Nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı çiftin nikah şahitliğini ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Profesör Daron Acemoğlu yapmıştı. Törene aile üyeleri de katılmıştı.
Habertürk olarak, sevgili çalışma arkadaşımız Afşin Yurdakul’a kurumumuzdaki değerli çalışmaları için teşekkür eder, değerli eşiyle birlikte yeni yaşamlarında ömür boyu mutluluklar dileriz."
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