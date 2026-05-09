Gazetemiz 102. yaşını Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde kutladı: ‘Daha nice yıllara ulaşacağız’

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu, aydınlanma devrimlerini anlatmak ve cumhuriyetin temel ilkelerini korumak için kurulan gazetemiz Cumhuriyet, 102. yaşını Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde kutladı. Etkinliğe Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRMOB Genel Başkanı Hüseyin Yıldız, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, CHP Cumhurbaşkanlğı Aday Ofisi (CAO) Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel, CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık, RTÜK Üyesi Tuncay Keser, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, 22. Dönem CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, ADD Genel Sekreteri Duru Gök, ADD Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice, ADD Genel Denetleme Kurulu Başkanı Muzaffer Ekici, ADD Genel Denetleme Kurulu Üyesi Kemal Ceylan, ADD Batıkent Şube Başkanı Kıyasi Aybak, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Naim Gürman, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin eski dekanı Necdet Adabağ, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Gülsün Bilgehan, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, Genel Sekreteri Mücteba Binici, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Genel Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Hüseyin Selçuk, Tarım Orman İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, Genel Sekreteri Veli Can Karabacak, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Eğitim İş Kurucu Genel Başkanı Veli Demir, CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, BirGün gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, muhabiri Mustafa Mert Bildircin, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Emekli General Ali Er, Avukat Muhammed Aybars Akdoğan, TİHAK Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Aslan, Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği Kurucu Üyesi Ali Nihat Yavşan, Gazeteci Yazar Adnan Gerger, ATİS Fuarcılık Yönetim Kurul Başkanı Bilgin Aygül ile Almanya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Pakistan, Bulgaristan, Çin, Hindistan ve Japonya büyükelçiliklerinden ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan temsilciler ve Türkiye’den emekli büyükelçiler katıldı.

‘YAŞASIN CUMHURİYET GAZETESİ’

Etkinliğin açılışında konuşan Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, “Adını Atatürk’ün verdiği gazetemizin okurları ve çalışanları omuz omuza; tüm siyasi fırtınalara, kötücül tehditlere, ölümcül saldırılara, yıldırmaya yönelik baskıcı gözdağlarına karşı 102. yaşına ulaştırdık ve daha nice yıllara ulaştırma kararlılığındayız” dedi. Cumhuriyet’in 1923 devriminin tüm atılım ve ilkelerini içselleştirmiş bir aydınlanma aracı olduğunu vurgulayan Eş “O yüzden çağdaş tüm atılımları yakalayarak, gazetemiz ve yeni teknoloji yayın organlarıyla yurt içinde ve yurt dışında en güvenilir, hızlı, bağımsız yayıncılığı yapan yayın organlarının başında geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in tüm kadrolarıyla topluma hizmet ettiğinin altını çizen Eş “Bu bizim ödevimizdir. Kurucumuz Yunus Nadi’nin ifadesiyle cumhuriyet ve demokrasiyi savunmak için yayın yaşamına başlamış Cumhuriyet’i geçmişinden gelen bilinçle geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bu bir yük değil. Sevgiyle, coşkuyla ama mutlaka akılla sürdürülecek bir aktarımdır. Çünkü Atatürk’ün kurduğu iki cumhuriyetten birini doğrudan yaşatma görevini sürdürürken; öte yandan laik demokratik halk yönetiminin biricik simgesi Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza değin yaşatmak için çaba göstermek bizim tarihimizde ve kaderimizde yazılıdır. Bu yazgıyı kuşaktan kuşağa iletmek zorundayız” diye konuştu.

“Çevremiz cumhuriyetçilerle parelenmiştir” diyen Eş “Okurlarımız, yerel yöneticilerimiz, iyi yürekli insanlar, demokratik kitle örgütleri ve cumhuriyetçi yurttaşlar hep bizi kucaklamıştır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın adı güzel Cumhuriyet gazetesi” ifadelerini kullandı.

SEVDA - CENAP AND VAKFI’NDAN DİNLETİ

Eş’in konuşmasından sonra gazetemizin 100. yıldönümü için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı ve Sevda - Cenap And Müzik Vakfı’nın müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik kokteyl ile sona erdi. Kokteyle birlikte sanatçılar Süleyman Karakul ve Ertuğrul Ateş’e ait tabloların yer aldığı resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.

ÇELENKLE KUTLADILAR

Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Sağlık-İş Sendikası, Varlık Lisesi, Atılım Üniversitesi Kurucusu Yalçın Zaim, Emekli Müftü Gani Aşık ve Reyhan Aşık, Eğitim İş Sendikası, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Tapu Çevre Yol-İş Sendikası, Veteriner Hekimler Derneği, BASİSEN Genel Başkanı Cüneyt Akarsu ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu çelenk gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çöker de etkinliğe kutlama mesajı gönderdi.