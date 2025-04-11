Gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirdi, Diyanet’in gericiliği yargı ve Meclis’e taşındı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 Mart’ta “2025 Aile Yılı” kapsamında 17 bakanlığa kamu kurum ve kuruluşlarında haftada 5 saat ders verecek “4-6 yaş arası Kuran kursularının” açılması için bir yazı gönderdiğini gündeme getirdi. Av. İsmail Sami Çakmak ise 7 Nisan’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın genelge yayımlama yetkisinin olmadığını anımsatarak; “Şikayete konu kursların açılması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş amaç ve ilkelerine, laiklik ilkesine alenen meydan okuma ve dinamitlemedir” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘ERBAŞ’IN İFADESİNE BAŞVURULDU MU?’

Av. Çakmak’ın yargı girişimin ardından, CHP Gaziantep Milletvekili Av. Hasan Öztürkmen de konuyu önceki gün Meclis’e taşıdı. CHP’li Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye söz konusu Kuran kursları hakkında soru önergesi verdi. Soru önergesinde gazetemiz Cumhuriyet’in ilgili haberine değinen Öztürkmen; Cumhurbaşkanı Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelge yayınlama yetkisi var mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş resmi kamu kurumlarına hangi yasal yetki ile genelge gönderdi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği söz konusu genelge üzerine hangi kamu kurumlarında 4-6 yaş grubu Kuran öğretim programı başlatıldı? Türkiye genelinde açılmış olan 4-6 yaş Kuran kursu sayısı kaç? Bunların kaçı resmi kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteriyor? Söz konusu genelgeyle ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yapılan suç duyurusu nasıl sonuçlandı? Erbaş’ın ifadesine başvuruldu mu?”