Gazetemiz yazarı Kongar'dan tepki: Bu yazıların hiçbiri bana ait değil
Gazetemiz yazarı Emre Kongar, bugün kişisel sosyal medya hesabından kendisine ait olmayan, fakat kendisi kaleme almış gibi yayımlanan yazılara tepki gösterdi.
Dün t24.com.tr ve rujmuj.com.tr haber siteleri, "Cumhuriyet yazarı Kongar: Erdoğan’ın Suriyeli göçmenler konumunun ardında Bahçeli’nin dayatması olduğunu düşünüyorum" başlıklı bir haber yayımladı.
Haberlere sosyal medya hesabından tepki gösteren Gazetemiz yazarı Emre Kongar, şu ifadelere yer verdi:
"BU BİR YALAN HABER: BENİM NE BÖYLE BİR YAZIM VAR NE DE BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİM. ŞİMDİ BUNU TWITTER’A BİLDİRECEĞİM VE MAHKEMEYE VERECEĞİM. İZLEYİCİLERİM DE BU HESABI VE BU SİTEYİ BİLDİRSİNLER LÜTFEN!"
BU BİR YALAN HABER:— Emre Kongar (@emrkongar) April 22, 2022
BENİM NE BÖYLE BİR YAZIM VAR NE DE BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİM.
ŞİMDİ BUNU TWITTER’A BİLDİRECEĞİM VE MAHKEMEYE VERECEĞİM.
İZLEYİCİLERİM DE BU HESABI VE BU SİTEYİ BİLDİRSİNLER LÜTFEN! https://t.co/yNVOtImWYF pic.twitter.com/3WJeMPegWY
"Benim adıma yalan haber veren bu RufMuj sitesini protesto ediyorum"
Benim adıma yalan haber veren bu RufMuj sitesini protesto ediyorum. https://t.co/iRjo0xzNxj— Emre Kongar (@emrkongar) April 22, 2022
"@rujmujcom adlı bu hesap yalancı. Yazmadığım şeyleri ben yazmışım gibi yayınlıyor. Verdikleri bağlantılar açılmıyor. Çünkü böyle bir yazı yok!"
@rujmujcom adlı bu hesap yalancı.— Emre Kongar (@emrkongar) April 22, 2022
Yazmadığım şeyleri ben yazmışım gibi yayınlıyor.
Verdikleri bağlantılar açılmıyor.
Çünkü böyle bir yazı yok! pic.twitter.com/fQDBNYv1Uk
"HABERİ SİTEMİZDEN KALDIRDIK"
Emre Kongar'ın tepkisinin ardından rujmuj.com.tr, sosyal medya üzerinden Kongar'a yanıt verdi. Açıklamada, "Merhaba Emre Bey, haberin altında kaynak olarak http://t24.com.tr den açık link paylaşılmıştır. Kendileri da kaldırmış haberi. Haber buraya aittir. Yalancı olarak suçlamanız bizi çok üzdü. Haberi sitemizden kaldırdık. Saygılarımızla Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.
Merhaba Emre Bey, haberin altında kaynak olarak https://t.co/bc0re6n4fr den açık link paylaşılmıştır. Kendileri da kaldırmış haberi. Haber buraya aittir. Yalancı olarak suçlamanız bizi çok üzdü. Haberi sitemizden kaldırdık. Saygılarımızla Sağlıklı günler dileriz.— RujMuj (@rujmujcom) April 22, 2022
Henüz konuya ilişkin t24.com.tr'den bir açıklama yapılmadı.
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