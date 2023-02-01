Gazetemiz yazarı Muammer Aksoy, katledilişinin 33. yılında anıldı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 04:00

Fotoğraf: Necati Savaş

Gazetemiz yazarı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı, Türk Hukuk Kurumu (THK) ve Ankara Barosu’nun eski başkanı, ödünsüz Kemalist Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 33. yılında gömütü başında anıldı. Oğlu Işık Aksoy, “Bu günleri anmak yetmiyor. Sözün bittiği yer çoktan başladı” uyarısında bulunurken, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise “ADD Genel Başkanı olarak zerre korkum yok, iki kurşunda bize sıksınlar. Ama kesinlikle bu gidişe hep beraber mani olacağız” dedi.

Tek kişilik bir ordu gibi çalışan fikir insanı, örgütlü mücadeleyle geçen yaşamıyla örnek bir aydın, “ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı bir Atatürkçü” olan Prof. Dr. Aksoy, Ankara Bahçelievler’deki evinin önünde, 31 Ocak 1990’da kurşunlanarak katledildi. Aksoy, yaşamdan koparılışının 33. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. Anmaya, Aksoy’un eşi Ülke Aksoy, oğlu Işık Aksoy, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, THK Başkanı Nail Gürman, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, ADD, CHP, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) yönetici ve üyelerinin yanı sıra sevenleri katıldı.

"ÖNGÖRÜLÜ MÜCADELE"

Anmada konuşan THK Başkanı Gürman, “Okuduğum her satırından yeniden doğuyorum, güç alıyorum” dediği Aksoy için “Bir muhasebe yaptım. Bir helalleşme değil, kendimce hesaplaşmaydı. Anıyoruz ama anlayabildik mi, anlayabildiklerimizi yaşama geçirebildik mi diye düşündüm. Onu buraya getiren güçlere aklımızla, öğretimizle, inancımızla yeteri kadar karşı koyabiliyor muyuz? Bu konuda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Artık yanlış hesabın Bağdat’tan dönmesinin vakti geldi geçiyor” dedi. Ankara Barosu Başkanı Köroğlu da konuşmasında, baroda gerçekleştirilen yemin ve ruhsat törenine işaret ederek, “O törende bu ülkede bir hukukçu olarak var olmanın ve bunun sorumluluğunun ne demek olduğunu, hayatlarının sonuna kadar mücadele etmek zorunda olacaklarını anlattık. Aksoy’un yaşamından ve sözlerinden örnekler vererek, bu mücadelenin en güzel örneklerinden birini kendisinin verdiğini ortaya koymaya çalıştık. O mücadelenin içinde müthiş bir öngörü var. 1976’da yazdığı bir makalede, ‘Eğer seçimle gelen bir iktidar, o gücünü sadece belirli bir azınlık için kullanmaya kalkarsa ve hukuk devletinin ilkelerini muhaliflerin aleyhine kullandırtırsa ne yapacaksınız?’ dedi. 2023’teyiz. Tam da bunu yaşamıyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

"IŞIĞIMIZ OLACAK"

TBB Başkanı Sağkan da “Faili meçhul mü, faili meşhur mu? Maalesef 33 yıldır ortaya çıkmayan bir karanlık. Ortaya çıkmayan, çıkarılmayan bu karanlık çözülmediği müddetçe bu ülkede hiçbir zaman demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden bahsedemeyeceğiz. Bu hesap sorulmadığı müddetçe bugün ve yarın aydınlık olamayacak. Onun bize verdiği mücadele azmiyle halen demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve laikliği savunmaya korkmadan devam ediyoruz. Yolu yolumuzdur. Işığımız olmaya devam edecek” dedi.

"GİDİŞE MANİ OLACAĞIZ"

ADD Genel Başkanı Bozkurt ise konuşmasında hem iktidarı hem muhalefeti eleştirerek, şunları kaydetti:

“Muammer Aksoyların, Uğur Mumcuların, Ahmet Taner Kışlalıların, Bahriye Üçokların, bu yolda katledilmiş insanlarımızın söylediklerinden; cumhuriyeti kuran Atatürk’ün bilim yolundan, ilkelerinden devrimlerinden saptığımız için şimdi böyle masalardan medet umar duruma geldik. Muammer Aksoy, Kemalist devrimci olduğu, o yolda mücadele ettiği, Türkiye’nin ‘milli petrol davası’nı dert edindiği ve ülkenin dert edinmesini sağladığı, öğretmen örgütlülüğünün önüne düştüğü, örgütlü toplumu oluşturmaya gayret ettiği için katledildi. Kışlalı, Mumcu neden paramparça edildi? Türkiye bugünlere gelsin diye. ADD Genel Başkanı olarak zerre korkum yok, iki kurşunda bize sıksınlar. Ama kesinlikle bu gidişe hep beraber mani olacağız. 1 yılda 50 il dolaştım. Şunu görüyorum; Türk milletinin çok büyük çoğunluğu Atatürk ülküsüne sahip ve peşinde koşmaya hazır. Yeter ki onun siyasi sahibi görebilsin. Bu sahipliği onlara vereceğiz. Hocam, kanını yerde bırakmayacağız.”

"ANMAK YETMİYOR"

Konuşmaların ardından katılımcılar, Aksoy’un gömütüne kırmızı karanfil bıraktı. Aksoy’un oğlu Işık Aksoy, karanfili bıraktığı sırada “Burda bu günleri anmak yetmiyor. Sözün bittiği yer çoktan başladı. Ona göre hareket edin” dedi.