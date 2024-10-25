Gazetemiz yazarı Özgen Acar son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:26

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:26

Gazetemizin yazarı, eski genel yayın yönetmenimiz Özgen Acar, 86 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.

Acar'ın cenaze namazı, cuma vakti Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı.

Cenazeye Acar'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet gazetesi çalışanları katıldı.

Namazın ardından Acar'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Tarihi eser kaçakçılığıyla yıllar boyu mücadele eden Acar, Yorgun Herkül heykelinden Karun Hazineleri'ne kadar birçok eser ve eşyanın ülkemize geri getirilmesini sağladı.

ÖZGEN ACAR KİMDİR?

29 Eylül 1938'de PTT Müdürü olan babası Hilmi Acar'ın görevli olduğu Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. Annesi Naciye ev hanımıydı. Eşi İnci ile evli ve Deniz adında oğlu var.

İlk, orta eğitimini yaptığı İzmir'de Atatürk Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden (1962) mezun oldu.

Gazeteciliğe, Türkiye'nin en eski gazetesi Cumhuriyet'te (13 Kasım 1960) başladı Parlamento, başbakanlık, ekonomi ve dış siyasa muhabirlikleri yaptı 12 Mart döneminde Cumhuriyet'te Nadir Nadi ve İlhan Selçuk ile birlikte İstanbul'da görevli, 11 gazetecinin görevine son verdirilmesi üzerine istifa etti. Reuters Ajansı'nın 1953'te kapanan Türkiye Bürosunu açtı.

1980'de Milliyet gazetesinin Yunanistan Temsilciliği görevini dört yıl, Ankara Bürosu Haber Müdürlüğü'nü iki yıl, New York Temsilciliği'ni bir yıl sürdürdükten sonra gazeteden ayrılarak, ABD'de üç yıl serbest gazetecilik (freelance) yaptı.

1990'da Emine Uşaklıgil ve Hasan Cemal'in önerileriyle Cumhuriyet Ankara Bürosu'na döndü. Cumhuriyet'te 1991 Kasım olaylarında istifa eden 79 meslektaşı ve yönetim arasında "arabuluculuk" yapma girişiminde bulunmak için istifa etmedi. Ancak, Emine Uşaklıgil imzası ile gönderilen bir faksla, mesleki yaşamında ilk ve son kez kovuldu. 1 Nisan 1992'de gazeteye dönenlerin isteği üzerine Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildiğinde bu görevi 1992-94 yılları arasında yüklendi.

İmar Bankası’nda Uzanlar'ın Cumhuriyet ile bağlantılı "icra - iflas" davaları altında yüklendiği koşullar altında, ayrıca çalışanların aylıklarını 3 ay kadar alamadıkları o ortamda, üstelik Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu sözleşme koşullarının imzalanmasına önayak oldu ve 115 binden 35 bine düşen net satışı, o koşullarda 90 bine çıkardı.

Türkiye'de ilk kez, bir gazetenin "internet" bağlantısını kurmakla kalmadı, Amerikan New York Times, Fransız Le Monde, Rus Pravda gazeteleri, Almanya'da Der Spigel, ABD'de National Geography dergilerı ve benzerleri ile "telif hakları bağlantılarını kurarak "Cumhuriyet 2" dergisinin yayınını başlattı.

Genel Yayın Yönetmenliği’ne gelirken, 115 binden 35 bine düşen gazetenin net satışını, bu 2 yıllık süre içinde net 90 bine çıkardıktan sonra, kendi isteği ile bu görevden ayrıldı.

İlhan Selçuk'un "köşe yazarlığı" önerisi üzerine, adını "Kavşak" olarak belirlediği köşesinde yazarlığa başladı Haftada bir gün yazarken, Selçuk'un yeni önerisi üzerine yazı sayısını ikiye çıkardıysa da, sonraları Selçuk'un haftada 3 kez yazması önerisini, özür dileyerek kabul etmedi

Köşe yazısında, Türkiye'nin, iç - dış siyasasını, iç dış ekonomik ilişkilerini, kültürel oluşumlarını değerlendiriyordu.

Türkiye'de mesleki örgütlerde çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (*) Yönetim Kurulu'nda Türkiye'yi 1, Başkanlık Divanı'nda (Büro) Avrupa'yı 6 yıl temsil etti.

Dışişleri Bakanlığı adına, ABD'nin "Cultural Property Acı" yasası bağlantılı olarak 1991'de Washington'da çeşitli araştırmalar ve bu konuda yayınlar yaptı.