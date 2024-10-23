Yazarımız Özgen Acar'ın ardından taziye mesajları

Yayınlanma: 23.10.2024 - 18:18

Güncelleme: 23.10.2024 - 18:20

Cumhuriyet gazetesinin yazarlarından ve Türk basınının duayen isimlerinden Özgen Acar, aramızdan ayrıldı. Gazetemizdeki sayısız emekleri, derin bilgi birikimiyle tanınan Acar, meslektaşları ve okurları üzerinde derin izler bıraktı. Cumhuriyet ailesi olarak, Acar’ın aramızdan ayrılışıyla büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Gazetemizin yazarları, Acar’ın hem gazeteciliği hem de insani yönleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

MİNE ESEN- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Cumhuriyet ilkelerinin izinde, Cumhuriyet gazetesiyle bütünleşmiş, mesleğimizin usta kalemlerinden Özgen Acar’ı kaybettik. Eski genel yayın yönetmenlerimizden Özgen Acar, iç-dış politikanın yanı sıra kültürel miras konularındaki yakın plan analizleriyle de hepimize yol gösterdi. Yıllarca okuyucularına Kavşak köşesinden seslendi, gündemdeki can alıcı konulara değindi. Sağlık sorunlarına karşın yazmaktan vazgeçmedi. Son yazısı geçen hafta kadınlara yönelik ölümcül şiddete ilişkindi. Arkeoloji alanındaki yazıları, yurtdışına kaçırılan kimi tarih mirasının geri getirilmesi konusundaki emekleri unutulmaz.

IŞIK KANSU- Cumhuriyet Gazetesi Yazarı- Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri

Uluslararası alanda önemli gazetecilik başarılarıyla mesleğinde parlak bir iz bırakmış olan Özgen Acar, Türkiye'nin tarihsel kalıtlarının korunması, yurduna dönmesi için büyük çaba harcayarak bizlere örnek olmuş bir ustamız ve büyüğümüzdür. Işıklar içinde uyusun.

SERTAÇ EŞ- Cumhuriyet Gazetesi Yazarı

Cumhuriyet gazetesinin, gazeteciliğin, fikri takipçiliğin sembol isimlerinden biriydi Özgen ağabey... Gazeteciliğin bir anlamda arşivcilik olduğunu bize de öğretmişti. Bütün arşivini gazete kesikleriyle tutar, her konuyu ayrı ayrı biriktirirdi. Yazacağı konuyu belirleyince bizzat kendi arşiviyle çalışmaya başlardı. Cumhuriyet, Atatürk konusunda asla ödün vermezdi. Arkeolojiye hakimiyeti, sağlam bir tarih bilgisini de beraberinde getirmişti. Yalnızca Cumhuriyet değil, Anadolu uygarlıkları, kültürleri bir dostunu yitirdi. Mesleki titizliği ve anısı Cumhuriyet'te yaşayacak.