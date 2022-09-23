Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen gericiler tarafından hedef gösterildi, medya sessiz kaldı

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İran’da ahlak polisi tarafından “örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle” gözaltına alındıktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitiren Mahsa Amini’yi köşesine taşımasının ardından Yeni Akit gazetesi tarafından hedef gösterilen gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, aldığı tehditler karşısındaki tepkisizliğe dikkat çekti.

Kalkandelen, yazılarının medya etiğiyle bağdaşmayan biçimde montajlanıp çarpıtılarak belirli kesimlere karşı hedef haline getirildiğini belirtti.

Yazılarında laiklikle ilgili vurgulara yer verdiği için tepki gördüğünü söyleyen Kalkandelen, “Pazar günkü yazımda İran’daki yirmi iki yaşındaki bir kadının katledilmesine tepki gösterdim. Ben dindarlara hakaret etmiş değilim. Dindarlara asıl hakaret eden, böyle bir cinayete sessiz kalanlardır. Yazıda ‘şeriat’ lafı geçtiği için ‘Cumhuriyet, İslamı böyle hedef alıyor, dindarları katil gösterip haddini aştı’ manşetiyle paylaştılar. Sonrasında birçok tehdit mesajı aldım” ifadelerini kullandı.

Kalkandelen, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Orada bir kadın öldürülmüşse benim burada susmam söz konusu olamaz. Medyadaki sessizlik üzüntü verici.”

"KORKU İKLİMİNİN PARÇASI"

Kalkandelen’e yöneltilen tehdit ve hakaretlere meslek örgütlerinden de tepki geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Gazeteci Zülal Kalkandelen’in yazıları nedeniyle tehditler alması, içinde bulunduğumuz korku ikliminin, demokrasi eksikliğinin bir parçası. Meslektaşımıza yönelik hedef göstermeyi ve tehdidi kınıyoruz” diye konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise “Gazetecilerin bulundukları konumu kullanarak meslektaşlarını hedef göstermesi kabul edilemez. Cumhuriyet yazarı Kalkandelen’in tehdit edilmesi meslek ilkelerini çiğnemek anlamına gelmektedir” dedi.