Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e tehdit davasında beraat kararına itiraz kabul edildi

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen, avcılık karşıtı yazıları sebebiyle tecavüzle tehdit edilmişti. Kalkandelen, kendisini tehdit eden İ.B. isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuş, iki yıldır süren davada, şahıs hakkında beraat kararı verilmişti.

Kalkandelen, beraat kararına yaptıkları itirazın mahkeme tarafından kabul edildiğini ve yeniden ceza davası dosyasının açıldığını duyurdu. İki yıl önce av karşıtı yazıları nedeniyle tecavüz tehdidinde bulunan İ.B. isimli şahısla ilgili “delil yetersizliğinden” beraat kararı verilmişti.