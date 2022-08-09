Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e tehdit davasında beraat kararına itiraz kabul edildi

Zülal Kalkandelen'i tehdit eden İ.B. isimli şahıs hakkında suç duyurusuyla başlayan iki yıllık dava süreci sonunda beraat kararı verilmişti. Kalkandelen'in beraat kararına itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 04:00
Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e tehdit davasında beraat kararına itiraz kabul edildi
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Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen, avcılık karşıtı yazıları sebebiyle tecavüzle tehdit edilmişti. Kalkandelen, kendisini tehdit eden İ.B. isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuş, iki yıldır süren davada, şahıs hakkında beraat kararı verilmişti.

Kalkandelen, beraat kararına yaptıkları itirazın mahkeme tarafından kabul edildiğini ve yeniden ceza davası dosyasının açıldığını duyurdu. İki yıl önce av karşıtı yazıları nedeniyle tecavüz tehdidinde bulunan İ.B. isimli şahısla ilgili “delil yetersizliğinden” beraat kararı verilmişti. 


Zülal Kalkandelen Cumhuriyet tehdit

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