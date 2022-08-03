Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e ölüm tehditleri sürüyor: 'Şimdi destek vermeyenler, bu dünyadan ayrıldığımda da beni öven bir şey yazmasın'
Daha önce avcılık karşıtı yazıları sebebiyle tecavüzle tehdit edilen gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Kalkandelen, "Yıllardır çeşitli nedenlerle ölüm tehditleri de alıyorum. Bir ricam var: Şimdi destek vermeyenler, ben bu dünyadan ayrıldığımda arkamdan beni öven bir şey yazmasın" dedi.
Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e yönelik saldırılar devam ediyor. Kalkandelen, önceki günlerde bir şahıs tarafından tecavüzle tehdit edilmiş; mahkeme, şahıs hakkında beraat kararı vermişti.
Kalkandelen, Cumhuriyet'e konuşarak, "Kanıt ve delil bulunamadığına karar vermişler. Mesaj atarken video mu çekmeliydim? Ben adaleti nasıl sağlayacağım?" ifadelerini kullanmıştı.
"YILLARDIR ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUM"
Son olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kalkandelen, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtti.
2019 yılında atılan ve idamla tehdit edildiği bir tweeti paylaşan Kalkandelen, "Hakkımda bu paylaşım yapıldığında da suç duyurusunda bulunmuştum ama savcı 'kovuşturmaya gerek yok' kararı vermişti" dedi.
"ŞİMDİ DESTEK VERMEYEN..."
Yıllardır çeşitli nedenlerle ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kalkandelen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir ricam var: Şimdi destek vermeyenler, ben bu dünyadan ayrıldığımda arkamdan beni öven bir şey yazmasın."
Video Haberler
- 3 ton karpuz çevreye saçıldı
- Muharrem İnce fiyatını sordu, aldığı yanıta inanamadı
- Sarıyer'de panik: Cismi gören polisi aradı
- Ambulansta tedavi edildi: Köpeği yanından ayrılmadı
- Bayrampaşa halindeki işçiler ayağa kalktı
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- 'Milyarlarca dolar çöp olmuş durumda'
- Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü
- Koronavirüs geçirenlere 'post Covid sendromu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!