Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e ölüm tehditleri sürüyor: 'Şimdi destek vermeyenler, bu dünyadan ayrıldığımda da beni öven bir şey yazmasın'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:27

Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e yönelik saldırılar devam ediyor. Kalkandelen, önceki günlerde bir şahıs tarafından tecavüzle tehdit edilmiş; mahkeme, şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Kalkandelen, Cumhuriyet'e konuşarak, "Kanıt ve delil bulunamadığına karar vermişler. Mesaj atarken video mu çekmeliydim? Ben adaleti nasıl sağlayacağım?" ifadelerini kullanmıştı.

"YILLARDIR ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUM"

Son olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kalkandelen, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtti.

2019 yılında atılan ve idamla tehdit edildiği bir tweeti paylaşan Kalkandelen, "Hakkımda bu paylaşım yapıldığında da suç duyurusunda bulunmuştum ama savcı 'kovuşturmaya gerek yok' kararı vermişti" dedi.

"ŞİMDİ DESTEK VERMEYEN..."

Yıllardır çeşitli nedenlerle ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kalkandelen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ricam var: Şimdi destek vermeyenler, ben bu dünyadan ayrıldığımda arkamdan beni öven bir şey yazmasın."