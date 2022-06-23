Hedef gösterildi: Yazarımız Zülal Kalkandelen’e troll saldırısı

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:42

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, “Bu artık bir ölüm kalım mücadelesi” başlıklı yazısı nedeniyle sosyal medyada troller tarafından hedef gösterildi.

BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Pınar Gültekin davasında “Haksız tahrik” indirimi uygulanması ve katilin müebbet hapis cezasının 23 yıla indirilmesi başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde tepkilere yol açmıştı.

Kalkandelen’in yazısının ilgili bölümündeki, “Kadın katillerini koruyan, yargıda dinselleşme ve adalette şer’ileşme yolunu açan bu düzen değişmek zorundadır. Bu artık bir ölüm kalım mücadelesidir!” sözleri sosyal medya üzerinden troller tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na söylenmiş gibi gösterilerek hedef gösterildi.

Kalkandelen’e ayrıca konuya ilişkin birçok destek mesajı geldi.