Hedef gösterildi: Yazarımız Zülal Kalkandelen’e troll saldırısı
Yazarımız Zülal Kalkandelen’in 22 Haziran 2022 tarihli yazısı bağlamından koparılarak sosyal medyada troller tarafından hedef gösterildi.
Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, “Bu artık bir ölüm kalım mücadelesi” başlıklı yazısı nedeniyle sosyal medyada troller tarafından hedef gösterildi.
BAĞLAMINDAN KOPARILDI
Pınar Gültekin davasında “Haksız tahrik” indirimi uygulanması ve katilin müebbet hapis cezasının 23 yıla indirilmesi başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde tepkilere yol açmıştı.
Kalkandelen’in yazısının ilgili bölümündeki, “Kadın katillerini koruyan, yargıda dinselleşme ve adalette şer’ileşme yolunu açan bu düzen değişmek zorundadır. Bu artık bir ölüm kalım mücadelesidir!” sözleri sosyal medya üzerinden troller tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na söylenmiş gibi gösterilerek hedef gösterildi.
Kalkandelen’e ayrıca konuya ilişkin birçok destek mesajı geldi.
YALANCILARIN linç için montajladığı @veganzulal’in yazı fotoları aşağıda:— Emre Kongar (@emrkongar) June 23, 2022
“Ölüm kalım savaşı” sözü Diyanet için değil, P. Gültekin davası için söylenmiş.
İnsan ve hayvan hak savunucuları DİKKAT LİNÇ@KeremALTIPARMAK @gergerliogluof @cesuradalet @KadinCinayeti @cumhuriyetgzt https://t.co/Vgvdr76lWg pic.twitter.com/bwV1Xq2WsU
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