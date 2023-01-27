Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e tehditler sürüyor: 'Akşam evime geleceklerini söyleyerek...'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:17

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 22:17

Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e yönelik saldırılar devam ediyor. Kalkandelen, geçtiğimiz aylarda bir şahıs tarafından tecavüzle tehdit edilmiş; mahkeme, şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Son olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kalkandelen, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtti.

Kalkandelen'in paylaşımı şu şekilde:

"Bu bir uyarıdır. Instagram’da ALF adıyla açılan hesabın domaini tavukçuluk/yumurtacılıkla ilgili bir şirkete ait. ALF’in ne olduğunu da bilmiyorlar belli ki. Birbirini tanımayan, bireysel olarak hayvan kurtaran aktivistler var, ortada bir örgüt yok! Farklı bir kimliğin ardına gizlenenler gerçeği açıkladığım için beni tehdit ediyor. Instagram’da açılan bu kötü niyetli oluşum dijital dünyada zorbalığa devam ediyor.Gönüllü aktivist grubu gibi davranarak insanları aldatıyorlar. Arkasında kim var biliyorum. Bir sahtekârlığı açıkladığım için açıkça tehdit ediliyorum ama yine kimsenin umurunda değil. Bir sahtekârlığı ortaya çıkardığım için, akşam evime geleceklerini söyleyerek sosyal medya üzerinden beni tehdit eden hesap hakkında şikayette bulunmak üzere karakoldayım. Zorbalar her yerde terör estiriyor!"