Gazetemizin AKP ve gericiler tarafından hedef alınmasına tepki: 'Cumhuriyet korkmaz'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığının ortaya çıkmasıyla tarikat ve cemaatler konusu yeniden gündeme geldi.

Konuya ilişkin “AKP karanlığı ülkeyi boğuyor” manşetli haberimiz üzerine AKP gazetemize, “partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca gazetemize tarikatlarla ve tazminat davasına ilişkin yaptığı haberlere tehdit ve küfür içeren yorum yapılarak saldırıldı.

Cumhuriyet’in gericiler tarafından hedef alınmasına avukat Celal Ülgen de tepki gösterdi.

"SİNDİRME ÇABASI"

Ülgen, “Gazeteciler ve gazeteler insanlar için özgürlüğün pencereleridir. Siyasi iktidar ya da cumhurbaşkanının gazetelere karşı ve özellikle Cumhuriyet gazetesine karşı tazminat davasını yadırgamamak ve demokrasi dışı bir davranış saymamak olanaksız hale geliyor. Ne yapmış Cumhuriyet gazetesi, yalan mı söylemiş, yoksul halkı mı sömürmüş, dini politikaya alet mi etmiş? Ne yapmış?” dedi. Ülgen sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Anayasamızın 25. maddesinde ‘Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz’ hükümleri yer almıştır. Cumhuriyet gazetesine karşı sindirme ve susturma hareketi sayılabilecek tazminat davası açılması iktidarın hazımsızlığından kaynaklanmaktadır. Bir taraftan trollerin bezdirme ve korkutma çalışmasıdır. Cumhuriyet bunlara pabuç bırakmaz. Korkmaz, yılmaz.”

"SAVCILAR SEYİRCİ"

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Türkiye’de artık Cumhuriyet Savcılığı kalmadığı için bu durumlarda seyirci olarak kalıyor. Yapılanlar demokrasi ve hukukla bağdaşmaz. Şu anki savcıları Cumhuriyet Savcısı olarak görmüyorum. Savcı olmayınca olayın nasıl gizli kapaklı kaldığı da bunu gösteriyor. Kemik incelemesi nasıl bir rezillik olduğu ve onun bile soruşturma konusu olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.