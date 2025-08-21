Gazetemizin başyazarı Nadir Nadi 34’üncü ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı: Ödünsüz Atatürkçü

Cumhuriyet gazetesi kurucusu Yunus Nadi’nin oğlu, gazetenin kurumsallaşmasında etkin rol oynayan, gazetemizin başyazarı Nadir Nadi, 34. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Nadi için dün Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, Nadir Nadi’nin Yunus Nadi’den aldığı emaneti başarıyla taşıdığını söyledi. Nadi’nin yalnızca entelektüel bir Aydınlanmacı olmadığını belirten Coşkun, Nadi aynı zamanda gerçek bir Kuvayı Milliyeci’ydi. Çünkü Nadi, TBMM’nin 1920’de kurulması sonrası Yunus Nadi’nin Ankara’ya taşıdığı Anadolu’da Yenigün gazetesinde büyüdü. Kuvayı Milliyeci milletvekillerinin konuşmalarına tanıklık yaptı. Onun emanetine sahip çıkarken kendisini minnetle anıyoruz” dedi. Gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen ise Nadi’nin ödünsüz

Atatürkçü olduğunu vurguladı. Esen, “Atatürk ilkeleri ışığında ilerleyen Cumhuriyet’in kurumsallaşmasında büyük pay sahibiydi. Bizler de bu emanete sahip çıkmaya devam ediyoruz. Anısının önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nadi ile 1966 yılında beraber çalışmaya başladıklarını belirten Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Şükran Soner de şunları söyledi: "Olağanüstü bir öğretmendi. Tüm çalışanlarının üzerinde çok ciddi desteği vardı. Sizi, size hissettirmeden gözlemler ve katkı sağlardı. Gelişmemizde payı büyüktü. Onunla çalışmak çok büyük ayrıcalıktı."

Törende Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Şükran Soner, gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın ve mali ve idari işler müdürü Osman Selçuk Özer de hazır bulundu.