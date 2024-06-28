Gazetemizin kurucu başyazarı Yunus Nadi, ölüm yıldönümünde anıldı: 'Emaneti emin ellerde'

Yayınlanma: 28.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 28.06.2024 - 15:05

Gazetemizin kurucu başyazarı Yunus Nadi ölümünün 79. yılında anıldı. Yunus Nadi için dün Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarında yapılan törende gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen, yayın kurulu üyesi ve yazarımız Miyase İlknur, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu üyeleri Osman Selçuk Özer ile Osman Gölcük ve Cumhuriyet Kitapları Genel Yayın Koordinatörü Berrin Karadeniz hazır bulundu.

Törende konuşan Esen, “Milli Mücadele’den beri Atatürk ile yürüyen büyük bir üstadı, çok özel bir ismin huzurundayız. Ona çok şey borçluyuz” dedi. Cumhuriyet gazetesinin 100. yılında Yunus Nadi’nin huzurunda olmanın daha özel bir anlamı olduğuna dikkat çeken Esen, “Kurduğu gazete emin ellerde. Cumhuriyet yoluna, onun belirlediği ‘Cumhuriyet, ne hükümet ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet yalnız Cumhuriyet'in, bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur’ yayın politikasıyla yoluna devam ediyor. Baskılar, engeller, tehditler ne olursa olsun Atatürk’ün yolunda ilerlemeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN DEVRİMLERİ TARTIŞTIĞI KİŞİ"

Yunus Nadi’nin “Doğuştan gazeteci” olduğunu vurgulayan İlknur “Nadi, Milli Mücadele’den gelen, neredeyse yaşamı boyunca gazetecilik yapmış birisi. İstibdat döneminde ağır bedel ödeyen, varlığına işgal güçleri tarafından el konduğundan sıfırdan başlamak zorunda kalan ama asla yılmayan birisi” dedi. Atatürk’ün devrimleri ilk tartıştığı kişinin de Yunus Nadi olduğunu belirten İlknur, “Milletvekili olarak büyük devrimlerin önergelerini imzaya açan da, Cumhuriyet’e olan bağlılığını çıkardığı gazete ile sürdüren de yine odur” dedi. Cumhuriyet gazetesinin 100 yıl ayakta kalan nadir kurumlardan olduğunu söyleyen Gölcük ise “Onun bize emanet ettiği kurum ve ilkelerine sonuna kadar yaşatacağız” ifadelerini kullandı.