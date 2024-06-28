Kurtuluş ve kuruluşun gazetecisi: Yunus Nadi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 08:41

Güncelleme: 28.06.2024 - 08:41

Gazetemizin kurucusu, Cumhuriyet Devrimlerinin savunucusu ve Atatürk’ün mücadele arkadaşı Yunus Nadi, son nefesine kadar Kemalist devrimi yurttaşlara doğru anlatmak için çaba harcadı.

Gazetemizin kurucu başyazarı, Milli Mücadele ve devrimin gazetecisi, milletvekili Yunus Nadi, 79 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Hem Milli Mücadele’nin basın ayağında hem de Cumhuriyet gazetesinin halk ve devrim arasında köprü kurmasında önemli bir görev üstlenen Nadi için Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Gazetemizin kurucu başyazarı, “devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olması” için yapılan değişiklik önergesini Meclis’e getiren Anayasa Komisyonu başkanı ve 1910’da tanıştığı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kamuoyuna tanıtan gazeteci Yunus Nadi, 1879’da Fethiye’de Seyidler köyünde doğdu. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine İstanbul’a döndü. İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yurt sorunlarını işleyen yazılarıyla dikkat çekti. 1910’da Selanik’te çıkan İttihat ve Terakki’nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı. 1911 yılında Mustafa Kemal’i kamuoyuna tanıtan ilk gazeteci oldu. Ertesi yıl Mebusan Meclisi’ne Aydın milletvekili olarak katıldı.

KURULUŞUN SESİ

Kurucusu olduğu ve 2 Eylül 1918’de yayın hayatına başlayan Yeni Gün gazetesi, yayınını aralıklarla 12 Nisan 1920’ye kadar sürdürdü. Yunus Nadi’nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı’na destek olmak için Ankara’ya geçmesiyle “Anadolu’da Yeni Gün” olarak Ankara’dan yayımlanmaya başladı. Milli Mücadele’nin en zor döneminde kuruluşun ve kurtuluşun sesi olan gazete, “rejimi rejimin adıyla savunma göreviyle yayın hayatına başlayan ve adını Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetesinin tarihsel süreçteki öncülüdür. 28 Haziran 1945’te Cenevre’de yaşamını yitiren Nadi, bu tarihe dek Cumhuriyet gazetesinde başyazarlık yaptı.

Nadi, 7 Mayıs 1924’te Cumhuriyet’in ilk sayısında gazetesinin “vazgeçilmez varlık nedenini” ve “yayın politikasını”, “Cumhuriyet sadece Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir. Memlekette halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil” sözleriyle okurlarına aktarmıştı.

Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, Yunus Nadi’nin Atatürk’e olan inancını “Yunus Nadi, Mustafa Kemal Paşa’ya ve onun Türk tarihinde yeni bir sayfa açacağına en başından beri inanıyordu. Kurduğu gazetesinin adında tercih ettiği Yenigün bile bu inancın bir yansımasıydı” sözleriyle ifade etmişti.

İLHAN SELÇUK VE TURHAN SELÇUK İÇİN HACIBEKTAŞ’A GİDİYORUZ

Başyazarımız ve “Pencere”sinden okurlarına seslenen İlhan Selçuk; 21 Haziran 2010’da gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk ise 11 Mart 2010’da yaşamını yitirdi.

Aydınlanma bilgeleri için 30 Haziran Pazar günü saat 12.00’de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gömütleri başında anma töreni düzenlenecek.

Çilehanedeki gömütleri başında düzenlenecek anma töreninin ardından çiçek bırakılacak ve lokma ikramı yapılacak.