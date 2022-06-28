Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’yi ölümünün 77. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Gazetemizin kurucu başyazarı, Milli Mücadele ve devrimin gazetecisi, milletvekili Yunus Nadi, 77 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Hem Milli Mücadele’nin basın ayağında hem de Cumhuriyet gazetesinin halk ve devrim arasında köprü kurmasında önemli bir görev üstlenen Nadi için Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında anma töreni düzenlenecek.

GAZETECİLİK YAŞAMI

Gazetemizin kurucu başyazarı, “devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olması” için yapılan değişiklik önergesini Meclis’e getiren Anayasa Komisyonu Başkanı ve 1910’da tanıştığı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kamuoyuna tanıtan gazeteci Yunus Nadi, 1879’da Fethiye’de Seyidler köyünde doğdu. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine İstanbul’a döndü. İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yurt sorunlarını işleyen yazılarıyla dikkat çekti. 1910’da Selanik’te çıkan İttihat ve Terakki’nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı. Ertesi yıl Mebusan Meclisi’ne Aydın milletvekili olarak katıldı.

KURULUŞUN SESİ OLDU

Kurucusu olduğu ve 2 Eylül 1918’de yayın hayatına başlayan Yeni Gün gazetesi yayınını aralıklarla 12 Nisan 1920’ye kadar sürdürdü. Gazete, kurucu başyazarı Yunus Nadi’nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı’na destek olmak için Ankara’ya geçmesiyle “Anadolu’da Yeni Gün” olarak Ankara’dan yayımlanmaya başladı. Milli Mücadele’nin en zor döneminde kuruluşun ve kurtuluşun sesi oldu. Milli Mücadele döneminde görevini yerine getiren gazete, “rejimi rejimin adıyla savunma göreviyle yayın hayatına başlayan ve adını Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetesinin tarihsel süreçteki öncülüdür. 28 Haziran 1945’te Cenevre’de yaşamını yitiren Nadi, bu tarihe dek Cumhuriyet gazetesinde başyazarlık yaptı.

CUMHURİYET’İ ANLATTI

Nadi, 7 Mayıs 1924’te Cumhuriyet’in ilk sayısında gazetesinin “vazgeçilmez varlık nedenini” ve “yayın politikasını”, “Cumhuriyet sadece Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir. Memlekette halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil” sözleriyle okurlarına aktarmıştı.

KİM, NE DEMİŞTİ?

ATATÜRK: Yunus Nadi Bey mükemmel bir gazetecidir. Kalemine o kadar hâkimdir ki gezerken, yerken, içerken, konuşurken, hülasa hayatının her anında yazar. Hem de çok güzel yazar.

İLHAN SELÇUK: Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli yazılarını Yeni Gün yayımlamıştır. O günlerin yazarlığı ve gazeteciliği tarihte eşine az rastlanır bir anlam kazanıyordu. Mustafa Kemal bu tür savaşın mucididir. Yunus Nadi de gazetecisi.

SAMİ KARAÖREN: Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı’nı bütün ruhuyla, kalbiyle, kafasıyla beslemiştir.

H. CAHİT YALÇIN: Arkamızda vatan için bir hizmet teşkil edebilecek bir çalışma yükü bırakabilirsek vazifemizi ifa etmiş sayılabiliriz. Yunus Nadi bu hizmeti yapmıştır.