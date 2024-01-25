Gazetemizin yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 31. yılında özlemle andık

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:22

Kalpaksız Kuvvacı, laik ve ve modern Cumhuriyetin yılmaz savunucusu ve gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yıldönümünde okurlarının bıraktığı karanfiller, yaktığı mumlar ve okuduğu şiirlerle anıldı. Mumcu için ilk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte ulu önder Atatürk’ün ve Mumcu’nun fotoğraflarının yer aldığı “Vurulduk ey halkım unutma bizi” yazılı pankart taşınırken yakalarda da Mumcu’nun fotoğrafı takılıydı.

‘FİKİRLERİ YAŞIYOR’

Anma töreninde önce Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal yaptığı konuşmada, “Mumcu’nun fikirleri hâlâ yaşıyor ve bizi aydınlatmaya devam ediyor. İzinden giden gençlerimiz, gazetecilerimiz ve halkımız var. Mumcu’yu kim öldürdü? Lafı bükmeden söylememiz gerekiyor. Muammer Aksoy’u, Bahriye Üçok’u, Turan Dursun’u, Cavit Orhan Tütengil’i kim öldürdü? Beyaz toroslarla faili meçhulleri kim işlediyse o öldürdü. Mumcu’yu katleden ABD emperyalizmine göbekten bağlı cinayet şebekeleridir. Yine mafya, yine siyaset ve tarikat iç içe” dedi.

Parktaki anmadan sonra her yıl olduğu gibi okurları, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, siyasiler ve yurttaşlar Mumcu’nun katledildiği evinin önüne geldi. Buradaki anmaya ise Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, gazetemizin yazarı Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP’li milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, TİP milletvekili Ahmet Şık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, CUMOK, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, ÇYDD, ADD, Sosyalist Cumhuriyet Partisi , Halkın Kurtuluş Partisi, Umag, DİSK, 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Memleket Partisi üyeleri katıldı.

‘FAİLLER BELLİ’

Mumcu ailesini evinde ziyaret eden CHP lideri Özel, Mumcu için yapılan anıta da karanfil bıraktı. Gazetecilere açıklama yapan Özel, “31 yıl önce bu sokakta patlayan bir bomba tahrip gücüyle Cumhuriyetin değerlerine saldırdı. Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan değerlere saldırdı. O değerlerin en cesur savunucusunun bedenini paramparça etti. Ancak o beden, ülkenin sınırları içindeki her yere savrulurken direncini, mücadele azmini, Aydınlanma ışığını taşıdı. Mumcu, 31 yıldır karanlığa karşı yanan bir mumdur” ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu: “Uğur Mumcu, Rabıta kitabında kimi yazıyorsa, failler onlardır. Birileri diyor ki ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu derin devleti koruyan bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar, bu ülke o günden sonra rahat edecek.”