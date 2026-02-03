Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. Peki, Gazi İshak Kara kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara hangi görevlerde bulundu?

GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?

Lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Gazi İshak Kara, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora eğitimini ise 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kuzey Karolina Üniversitesi'nde (University of North Carolina at Chapel Hill) İktisat üzerine tamamlamıştır.