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Gazi Koşusu’nda 100. yıl heyecanı: 100 yıllık gurur

Gazi Koşusu’nda 100. yıl heyecanı: 100 yıllık gurur

28.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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Gazi Koşusu’nda 100. yıl heyecanı: 100 yıllık gurur

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü bugün Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. 22 safkanın mücadele edeceği yarışta birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi “Gazi Koşusu”nun 100’üncüsü bugün koşulacak. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te 22 safkan “100 yılın en büyük kupası” için 2 bin 400 metrelik çim piste çıkacak. Derbinin bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

Şampiyon safkanın sahibi ayrıca “100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü” olarak 50 milyon TL daha ikramiye alacak. Oldukça renkli geçmesi beklenen günde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yarışseverler 12.00’den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları saatler geçirecek.

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