Gazi Üniversitesi logosu tasarımcısının 'tescil' mücadelesi... 44 yıl sonra başvurdu: 'Torunlarıma miras kalsın'

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından, 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi'nin logosunun ortaya çıkış hikayesi, 44 yıl sonra tasarımcısının başlattığı tescil mücadelesiyle gündeme geldi.

O dönem Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Necdet Üruğ'un emir subaylığını yapan Kenan Kökkaya, paşaya gelen Tıp Bayramı davetiyesinde, yeni kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin logosunun olmadığını gördü.

Kökkaya, davetiyeyi getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Kemal Baran’a, logoyu kendisinin çizebileceğini söyledi.

İNTERNET ARAŞTIRMASI İLE ORTAYA ÇIKTI

Kökkaya, masasında duran 'Nutuk' kitabındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Gazi’ imzasından esinlenerek Gazi Üniversitesi’nin logosunu çizdi.

Kökkaya’ya, Gazi Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Şakir Akça tarafından da teşekkür plaketi verildi. Oğlunun yaptığı internet araştırmasında logo tescilinde isminin geçmediğini öğrenen Kökkaya'nın üniversiteye yazdığı yazıya, logoyu tasarladığına dair belge ve bilgiye rastlanmadığı yanıtı verildi. Büyük üzüntü yaşayan Kökkaya, çocuklarına ve torunlarına bırakmak istediği manevi miras için logonun kendi adına tescillenmesini istiyor.

'NİYE SİZİN ÜNİVERSİTENİN AMBLEMİ YOK'

Sürecin şakayla karışık söylediği bir sözden sonra başladığını söyleyen Kenan Kökkaya, "1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Kemal Baran, emir subaylığını yaptığım Necdet Üruğ’un arkadaşıydı. Sık sık bizi ziyarete gelirdi. Namık Kemal Baran, 19 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yapılacak etkinlik için paşaya verilmek üzere bir davetiye getirdi. Davetiyeyi elime aldığımda Ankara’daki 4 tıp fakültesinin isminin yazdığını ancak sadece Gazi Üniversitesi’nin logosunun olmadığını gördüm. Hocaya ‘Bunların hepsinin amblemleri var. Niye sizin üniversitenin amblemi yok?’ diye sordum. Hoca bana ‘Üniversite yeni kuruldu, henüz logoyu oluşturamadık. Oluşturunca onu da ilave edeceğiz’ dedi. Ben de şakayla karışık, 'Hocam müsaade ederseniz ben çizeyim size' dedim O da ‘Çiz’ diyerek karşılık verdi" dedi.

REKTÖR PLAKET VERDİ

Logonun masasının üzerinde duran Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk’undan ortaya çıktığını belirten Kökkaya, "Hoca davetiyeyi bırakıp gittikten sonra Nutuk’u açtım. Kitabın başında Gazi Mustafa Kemal'in kendi el yazısıyla yazmış olduğu o yazı gözüme çarpınca, ben 'Gazi' imzasını, bu üniversitenin logosunun ana öğesi olarak kullanayım diye düşündüm ve çizmeye başladım. Çizimi tamamladıktan sonra Namık Hoca'yı arayarak logoyu teslim ettim. Bu arada rektörlük başka birimlere de bu işin yapılması için haber göndermiş. Onlardan da birtakım tasarı şeklinde logolar gelmiş. Bir süre sonra hoca beni arayarak logomun 1’inci seçildiğini ve Rektör Prof. Dr. Şakir Akça’nın bana plaket vereceğini söyledi. Bir süre sonra üniversitenin senato toplantısında rektör, bana teşekkür plaketi verip, beni senato üyeleriyle tanıştırdı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA, TORUNLARIMA MİRAS KALSIN'

Gazi Üniversitesi Rektörü'ne mektup yazarak durumu anlattığını belirten Kökkaya, "Bu olayın üzerinden 44 yıl geçti. Oğlum internette araştırma yaparken Gazi Üniversitesi logosunun kim tarafından yapıldığına dair hiçbir bilgiye rastlamamış. Bana geldi, söyledi. Onun üzerine üniversitenin Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bir yazı yazdım. Plaketin fotokopisini çektim, gönderdim. Detaylı açıklamada bulundum, adıma tescilini istedim. 'Yapılan araştırmalarda logonun size ait olduğuna dair hiçbir bilgiye rastlanmamıştır' şeklinde kısa bir yazı geldi. Onun üzerine üzüldüm tabii. Sonuçta bu logo ile ilgili üniversiteden herhangi bir talebim bulunmuyor, bulunmayacağım da. Ama manevi yönden çocuklarıma, torunlarıma bir miras kalsın diye logonun adıma tescil edilmesini istiyorum. Başka hiçbir talebim yok" dedi.