Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 'botokslu vurgun' soruşturması

15 Ekim 2021 Cuma, 17:27

Geçtiğimiz ay SGK Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde distoni hastalarından Hemifasial spazm ve Bleferospazm hastalarının tedavisinde kullanılan botokstaki usulsüzlükler nedeniyle şikayette bulunuldu.

Kas hastalarının tedavisinde kullanılan botoksun hastalar üzerinde normal kullanımının 15-20 kat fazlası yazılması üzerine SGK'nin zarara uğratıldığı iddialarına karşın soruşturma başlatıldı.

HASTALARA 15-20 KAT FAZLA ÜNİTE VERİLMİŞ

Fazla kullanımında ciddi komplikasyonlara neden olan ilacın, normal kullanımından 15-20 kat fazla kullanıldığı ve bazı hastalar için kendileri olmadan yatış verilip taburcu edilmiş gibi ilaç yazıldığı tespit edildi. Akademisyenlerin göz kapağında kasılma olsa bile genel kasılma tanısıyla daha fazla ilaç yazdığı iddia edildi.

Şikayetler üzerine arama yapan emniyet ve sağlık ekipleri aynı hastanede görev yapan bir hekimin muayenehanesinde içlerinde botoksun da bulunduğu birçok ilaç tespit etti. İlaçların barkod numaraları incelendiğinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

REKOR BOTOKS KULLANIMI

SGK'nin araştırmaları sonucunda hastanenin nöroloji kliniğinde 4,5 yılda yaklaşık 3 bin şişe botoks ilacı kullanıldığı tespit edildi. İlaçların yüzde 90’nını kısmını kadın akademisyenler A.A ve S.G tarafından yazıldığı iddia edildi.

USULSÜZLÜKLER MS HASTALARINI DA KAPSIYOR

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı öğretim görevlisi Semih Giray Mali Suçlar Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, Doç. Dr. Yusuf İnanç ile usulsüzlükleri fark ettiğini dile getirip "Klinik deneyimlerimiz ve bilimsel çalışmalara göre, Bleferospamz'da 15 ünite, Hemifasial spazmda 30-40 ünite yeterli olmalıdır. Bizim kliniğimizde hasta başına bu dozun yaklaşık 15-20 katı olan üniteleri hastane eczanesinden çekilmektedir. Hastalara yapılamayacak kadar fazla olan bu botokslar alınarak kamu zararına uğratılmaktadır ve botoksların nerede olduklarına dair bilgi de bulunmamaktadır" dedi.

Giray ifadesinde, hastaneye yatışı verilen hastalar incelendiğinde yapılan usulsüzlük sayısının daha da artacağını ifade ederken, benzer usulsüzlüklerin MS hastalarının ilaçlarında da yapıldığını dile getirdi.

Giray şöyle devam etti:

"Bir ay içerisinde MS hastalarının raporlarının toplu olarak birden değiştirilmesi hususları firma ve hekim arasındaki menfaat ilişkilerinin araştırılarak incelendiğinde birçok usulsüzlüğün tespit edileceğini düşünüyorum"

TEHDİT TELEFONLARI GELMİŞ

2020 yılında hasta H.D, yıllarca botoks tedavisi yaptırırken elden para verdiği ve birkaç defa eczaneden ilaç alacakkken kendisinin hastanede yatıyor gibi göründüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Başhekimliğe şikayette bulunmasına rağmen daha sonra ailesine gelen tehdit telefonlarından korktuğu için şikayetini geri çektiğini ifade etti.