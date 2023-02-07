Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: '60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok'
Son dakika haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok" diye konuştu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybındaki artış sürüyor. AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 921 olduğunu açıkladı.
Depreme ilişkin endişe veren bir haber de Gaziantep'ten geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok" açıklamasında bulundu.
Şahin, "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket grömedim ben" ifadelerini kullandı.
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