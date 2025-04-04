Gaziantep Havalimanı'nda kimlik kontrolünde silahlar patladı: Yaralılar var!
Gaziantep'te havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında silahın ateş alması sonucu 1 polis ile 1 şahıs hafif yaralandı.
Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında korku dolu dakikalar yaşandı.
İddiaya göre; havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi.
Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Daha sonra olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sğlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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