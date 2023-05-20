Gaziantep Havalimanı'nda neden uçuşlar gerçekleştirilemiyor? Gaziantep Havalimanı'na uçak iniş ve kalkışları neden iptal oldu? NOTAM nedir?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:57

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:17

Gaziantep Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildiği öğrenildi. Dün geceden beri havalimanında iniş kalkış trafiğinin tamamen durduğu bilgisi alındı.

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YAPILIYOR MU?

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bölge çok sayıda İHA ve SİHA'nın faaliyet gösterdiği ancak uçuş iptallerinin bu durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor.

DHMİ'den konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.