Gaziantep Havalimanında 'tanımlanamayan cisim' paniği: Uçuşlar durdu!

Gaziantep Havalimanında ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

Gaziantep Havalimanında 'tanımlanamayan cisim' paniği: Uçuşlar durdu!
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:30

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti.

Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

 


Etiketler: #Gaziantep Havalimanı #HAValimanı #uçuşlar

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