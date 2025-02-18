Gaziantep Havalimanında 'tanımlanamayan cisim' paniği: Uçuşlar durdu!
Gaziantep Havalimanında ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.
Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti.
Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.
Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.
Etiketler: #Gaziantep Havalimanı #HAValimanı #uçuşlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- Gece dönercisine kurşun yağdırdı
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Zengin susar kurtulur da olan yine bize olur
- İmamoğlu'na ikinci hapis ve siyasi yasak talebi!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi