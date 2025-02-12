Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalarak uzun süre havada tur attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı!
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DHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:05

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranında uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

 


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