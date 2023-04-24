THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi: Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı
Türk Hava Yolları’nın Hatay-İstanbul uçuşu olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi. Durum karşısında yolcular ile THY yetkilileri arasında tartışma yaşanırken o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.
THY’nin dün akşam saatlerinde gerçekleştirmeyi planladığı TK2271 sefer sayılı Hatay-İstanbul uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Sefer Adana-İstanbul olarak kararlaştırılınca yolcular sefer için Hatay’dan otobüslerle Adana’ya götürüldü. Duruma tepki gösteren ve Adana’ya ulaştırılan yolcular saatlerce havalimanında bekletildiklerini iddia etti.
YOLCULAR YETKİLİLERLE TARTIŞTI
Mağduriyetlerinin bir türlü giderilmemesi ve kendilerine sefer saatine dair net bilgi verilmediği gerekçesiyle THY yetkilileriyle yolcular arasında tartışma yaşandı. O anlar havalimanındaki diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedilirken yaşanan olay karşısında yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.
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