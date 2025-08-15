Gaziantep’in Plaka Kodu Nedir? Gaziantep’in Plaka Numarası Kaç? Gaziantep ve İlçelerinin Plaka Harfleri...

Gaziantep plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

GAZİANTEP’İN PLAKA KODU NEDİR?



Gaziantep’in plaka kodu 27 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Gaziantep’te araç plakaları, 27 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Gaziantep Plaka Kodunun Anlamı

Gaziantep’in plaka kodu olan 27, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Bu kod, Gaziantep’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Gaziantep ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Gaziantep’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Gaziantep İlçeleri ve Plaka Harfleri

Şehitkamil (Merkez):

27 A 0001 – 27 A 9999

27 AC 001 – 27 AZ 999

27 BA 001 – 27 BZ 999

27 B 0001 – 27 B 9999

27 DA 001 – 27 DZ 999

27 D 0001 – 27 D 9999

27 EA 001 – 27 EZ 999

27 E 0001 – 27 E 9999

27 F 0001 – 27 F 9999

Nurdağı:

27 GA – 27 GZ

İslahiye:

27 K

27 SA – 27 SM

27 SL – 27 SV

27 SZ

Araban:

27 K

27 ZA – 27 ZZ

Nizip:

27 K

27 MF – 27 MG

27 NA – 27 NZ

27 N

Oğuzeli:

27 K