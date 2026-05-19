Gaziantep merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Yasadışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçuna yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, 2024-2025 yılları arasında para nakline aracılık eden şüphelilere ait hesapların işlem hacminin 2 milyar 661 milyon TL olduğu tespit edildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan taşınıra ise el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.