Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep'te 5 katlı apartmanda yangın: 23 kişi hastaneye kaldırıldı!

Gaziantep'te 5 katlı apartmanda yangın: 23 kişi hastaneye kaldırıldı!

8.08.2025 16:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Gaziantep'te 5 katlı apartmanda yangın: 23 kişi hastaneye kaldırıldı!

Gaziantep'te 5 katlı apartmanda çıkan yangında 23 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Özdemir Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Binada mahsur kalan bazı yurttaşlar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen 23 kişi ise, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın söndürülürken; binanın altındaki bir iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #gaziantep #Yangın #apartman

İlgili Haberler

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor! Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü ile Sarıcaeli köyü kırsalında orman yangını çıktı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" dedi.
Karabük'te orman yangını yeniden başladı: Bir köy tahliye edildi!
Karabük'te orman yangını yeniden başladı: Bir köy tahliye edildi! Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangına müdahaleler sürüyor.
Bolu Göynük'te orman yangını
Bolu Göynük'te orman yangını Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü.