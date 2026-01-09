Gaziantep’te 'bankamatik memuru' iddiası... ASM'deki hemşireye idari soruşturma!

Yeditepe 21 No’lu ASM’de görevli B.B. adlı hemşirenin uzun süredir fiilen çalışmadığı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde devam gerektiren örgün eğitimini sürdürdüğü ve yalnızca denetim zamanlarında görev yerine geldiği iddia edildi.

Hemşirenin denetimler sırasında ASM’de bulunmasının İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli bazı personel tarafından önceden haberdar edilmesiyle sağlandığı öne sürüldü.

Hemşirenin uzun zamandır mesaiye gelmemesinin ASM'deki diğer görevlilerce İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçeyle iletildiği, bazı personelin ifadesinin alındığı ve ASM'nin kamera kayıtlarının istendiği kaydedildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise, söz konusu hemşire hakkındaki dilekçeler dikkate alınarak denetimler yapıldığını, iddiayla ilgili soruşturma açıldığını ve soruşturmanın halen sürdüğünü bildirdi.