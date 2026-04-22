Gaziantep’te büyük çöküş: Şehir satılık, gelecek ipotek

HABER: GÜLNUR SAYDAM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 faaliyet raporu, derinleşen bir mali krizin itirafnamesi gibi. Belediye yönetimi, borç ve faiz kıskacında sıkışmış durumda. Çıkış yolu olarak ise kentin arazilerini elden çıkarmayı seçiyor.

56.7 milyar TL’lik arsa varlığına karşın kasasında nakit bulamayan belediye, hedeflediği satışın üçte birini bile gerçekleştiremedi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Gaziantep Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “2025 yılında ödenen 1.49 milyar TL faiz. Bu rakam, Gaziantep halkına hizmet olarak dönmesi gereken kaynakların bankalara aktarıldığını açıkça gösteriyor” dedi.

Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Toplam 24.3 milyar TL’lik harcama içinde temsil ve organizasyon giderleri öne çıkarken, 9.44 milyar TL’lik yatırım bütçesinin büyük ölçüde borçlanma ve varlık satışıyla finanse edilmesi, mali yapının kırılganlığını derinleştiriyor”

“Sermaye transferleri” kalemindeki yüzde 246’lık sapmaya ilişkin ise belediyeye bağlı şirketlere aktarılan milyarlarca liranın, kamuoyundan gizlenen bir “gölge bütçeyi” ayakta tutmak için kullanıldığı iddiaları giderek güçleniyor.