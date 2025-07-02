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Gaziantep'te cinayet: Çoban kurşun yağdırdı!

Gaziantep'te cinayet: Çoban kurşun yağdırdı!

2.07.2025 12:00:00
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İHA
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Gaziantep'te cinayet: Çoban kurşun yağdırdı!

Oğuzeli ilçesinde Mehmet Ö. adlı çoban tarafından pompalı tüfekle vurulan Salih Elbir, hayatını kaybetti. Mehmet Ö.'nün gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde bir cinayet meydana geldi.

İddiaya göre; çobanlık yapan ve hayvanları otlattıktan sonra ağıla dönen Mehmet Ö. (28), yolda daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan Salih Elbir (30) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ö., çobanlık yaparken kullandığı pompalı tüfekle Salih Elbir'e 2 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Elbir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki yurttaşların silah seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Salih Elbir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elbir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Salih Elbir'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mehmet Ö.'nün ise gözaltına alındığı, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


İlgili Konular: #Cinayet #gaziantep #çoban

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