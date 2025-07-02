Gaziantep'te cinayet: Çoban kurşun yağdırdı!

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde bir cinayet meydana geldi.
İddiaya göre; çobanlık yapan ve hayvanları otlattıktan sonra ağıla dönen Mehmet Ö. (28), yolda daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan Salih Elbir (30) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ö., çobanlık yaparken kullandığı pompalı tüfekle Salih Elbir'e 2 el ateş etti.
Vücuduna
isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Elbir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki
yurttaşların silah seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne
bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Salih Elbir'in hayatını kaybettiğini
belirledi. Elbir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
CENAZESİ TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden Salih Elbir'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mehmet Ö.'nün ise gözaltına alındığı, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.