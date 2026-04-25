Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep'te feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep'te feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

25.04.2026 12:54:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Gaziantep'te feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep'te TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü baba ile yanındaki oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim Açıkgöz idaresindeki (50) otomobil, Hasan Ö. (27) kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı.

Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken araçtaki sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Image

BABA VE BÜYÜK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, KÜÇÜK OĞLU YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz'ü ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan İbrahim Açıkgöz ile oğlu Ahmet Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ikindi namazını müteakip Karkamış ilçesi Teketaş Mahallesi Açıkgözler mezrasında defnedilecek.

TIR sürücüsü Hasan Ö.'nün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #gaziantep #trafik kazası

İlgili Haberler

Antalya'daki ölümlü teleferik kazası davasında karar açıklandı: Belediye başkanı dahil 3 kişiye beraat
Antalya'daki ölümlü teleferik kazası davasında karar açıklandı: Belediye başkanı dahil 3 kişiye beraat Antalya'da 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte 4 sanık tüm suçlardan beraat ederken, 8 sanık ise 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Ehliyetsiz sürücü ile alkollü sürücü kaza yaptı: Toplam 117 bin lira ceza kesildi
Ehliyetsiz sürücü ile alkollü sürücü kaza yaptı: Toplam 117 bin lira ceza kesildi Eskişehir’de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 2 sürücüye ve bir araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Manisa'da facia gibi kaza... Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı
Manisa'da facia gibi kaza... Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu, 1'i çocuk, 2 kişi öldü. Ağır yaralanan 1'i çocuk, 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı.