Gaziantep'te feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim Açıkgöz idaresindeki (50) otomobil, Hasan Ö. (27) kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı.

Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken araçtaki sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA VE BÜYÜK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, KÜÇÜK OĞLU YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz'ü ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan İbrahim Açıkgöz ile oğlu Ahmet Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ikindi namazını müteakip Karkamış ilçesi Teketaş Mahallesi Açıkgözler mezrasında defnedilecek.

TIR sürücüsü Hasan Ö.'nün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.