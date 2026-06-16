Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 2 milyon 400 bin gümrük kaçağı boş makaron, 7 pos cihazı, 5 pos slipi ve 57 bin 550 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.