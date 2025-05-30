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Gaziantep'te kadın cinayeti... Boğularak öldürülmüş halde bulundu: Çok sayıda gözaltı var!

Gaziantep'te kadın cinayeti... Boğularak öldürülmüş halde bulundu: Çok sayıda gözaltı var!

30.05.2025 12:57:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep'te kadın cinayeti... Boğularak öldürülmüş halde bulundu: Çok sayıda gözaltı var!

Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Asiye Baytap, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir kadın cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan (25) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR!

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Üç çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İlgili Konular: #gaziantep #kadın cinayeti

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