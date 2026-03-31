Gaziantep’te kanlı kavga: 15 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

31.03.2026 21:42:00
DHA
Gaziantep’te iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 17 yaşındaki M.G. tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gazikent Mahallesi Gençlik Merkezi tesisleri bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Müslüm Yılmaz ile arkadaşı M.G. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Müslüm Yılmaz, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan çocuğun durumunu gören tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Müslüm Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müslüm Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

